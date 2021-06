DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Fed-Chef Powell bleibt auf Kurs

Fed-Chef Jerome Powell hat erneut signalisiert, dass die Zentralbank geduldig sein wird, bevor sie ihre Geldpolitik strafft. Bei seiner Anhörung vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses sagte Powell, die Fed müsse "sehr demütig" sein, was ihre Fähigkeit angehe, in einem so ungewöhnlichen Umfeld eindeutige Signale aus der Wirtschaft abzulesen. Manche Ökonomen sind der Meinung, dass die hohe Inflation, die bisher in diesem Jahr zu beobachten war, bedeutet, dass die Fed beginnen sollte, ihre Unterstützung für die Wirtschaft zurückzunehmen. Powell sagte, dass das Überschießen der Inflation aus Kategorien wie den Gebrauchtwagen stamme, die direkt von der Wiedereröffnung der Wirtschaft betroffen seien.

Daly: Risiken des Klimawandels müssen verstanden werden

Die Fed-Präsidentin von San Francisco Mary Daly ist der Ansicht, dass der Klimawandel das Potenzial hat, die Wirtschaft zu verändern. Die Entwicklung müsse daher in die geldpolitischen Entscheidungen der Notenbanker einbezogen werden. Der Klimawandel ist auf dem Weg, "wirtschaftliche Umwälzungen zu bringen, die Innovation, Produktion und Arbeitsplätze in grünen Sektoren ankurbeln, während sie in kohlenstoffintensiven Sektoren reduziert werden", sagte die Notenbankerin laut Redetext.

Laschet spricht Donnerstag im Bundestag in EU-Debatte - Zeitung

Unions-Kanzlerkandidat und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird am Donnerstag einem Zeitungsbericht zufolge das erste Mal seit 23 Jahren wieder im Bundestag sprechen. Der CDU-Vorsitzende Laschet werde in der Aussprache, die nach der Regierungserklärung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) folge, das Wort als Bundesratsmitglied für die Union ergreifen, berichtet die Rheinische Post unter Berufung auf Unionskreise. Die Kanzlerin werde eine Regierungserklärung zum Europäischen Rat am 24. und 25. Juni in Brüssel abgeben.

Lukaschenko greift Deutschland nach Sanktionen scharf an

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat Deutschland wegen der neuen Sanktionen des Westens scharf angegriffen. "Was wir nicht erwartet haben, ist, dass auch Deutschland an dieser kollektiven Verschwörung teilnimmt", sagte Lukaschenko auf einer Gedenkfeier anlässlich des 80. Jahrestags des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am Dienstag. "Das haben wir nicht von jenen erwartet, deren Vorfahren jeden dritten Belarussen umgebracht haben", fügte er hinzu. "Achtzig Jahre sind vergangen, und jetzt? Was ist das? Ein neuer heißer Krieg?"

Erdbeben der Stärke 6 erschüttert Perus Hauptstadt Lima

Ein Erdbeben der Stärke 6 hat am Dienstagabend die peruanische Hauptstadt Lima und andere Gebiete an der Küste erschüttert. Zahlreiche Bewohner der Stadt rannten auf die Straßen, als sich das Beben um 21.54 Uhr (Ortszeit, Mittwoch 04.54 Uhr MESZ) ereignete, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Angaben über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor.

Singapur Verbraucherpreise Mai +2,4% gg Vj (PROG: +2,2%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Mai +0,8% (Apr: +0,6%) gg Vj

