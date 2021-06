Die FinLink GmbH, Anbieter für CRM-Software im Bereich Immobilienfinanzierung in Deutschland und Teil der Baufi24-Gruppe, hat die neu geschaffene Position des Chief Product Officers (CPO) mit Sebastian Frenzel besetzt. Er hat sein Amt Anfang Juni 2021 angetreten. Sebastian Frenzel ist seit Anfang Juni 2021 Chief Product Officer (CPO) der FinLink GmbH. Das Unternehmen ist Anbieter für CRM-Software im Bereich Immobilienfinanzierung in Deutschland und Teil der Baufi24-Gruppe. In der neu geschaffenen ...

