DJ MÄRKTE ASIEN/Powell-Aussagen ermutigen Anleger - Sydney fällt zurück

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend etwas nach oben ist es am Mittwoch mit den Indizes an den ostasiatischen Aktienmärkten gegangen. Für gute Stimmung sorgte, dass US-Notenbankchef Jerome Powell erneut signalisierte geduldig zu sein, bevor die Geldpolitik gestrafft werde, weil die Notenbank die hohe Inflation als vorübergehendes Phänomen einschätze. Powell sagte, dass das Überschießen der Inflation aus Kategorien wie den Gebrauchtwagen stamme, die direkt von der Wiedereröffnung der Wirtschaft betroffen seien. Daneben signalisierte er Bereitschaft Instrumente einzusetzen, sollte sich die Inflation als hartnäckiger erweisen als erwartet.

Im US-Handel gingen die Renditen am Anleihemarkt darauf etwas niedriger aus dem Tag, während die Aktienkurse ihre Gewinne noch leicht ausbauten. Zuletzt hatte die Fed erste Zinserhöhungen für 2023 in den Raum gestellt.

Auf der Verliererseite standen vielfach in der Region Aktien aus dem Bankensektor, weil die sinkenden Marktzinsen ungünstig sind für die Margen im Kreditgeschäft.

In Tokio konnte sich der Nikkei-Index mit 28.875 Punkten nur behaupten, nachdem er am Montag eingebrochen und am Dienstag dann fast sämtliche Verluste wieder aufgeholt hatte. Ausreißer nach oben an den anderen Plätzen war Hongkong mit einem Plus von 1,9 Prozent im Späthandel. Ausreißer nach unten war Sydney, wo ein Indexminus von 0,6 Prozent auf der Kurstafel stand.

Sonderfaktoren bremsen Sydney aus

In Australien hat sich laut neuen Einkaufsmanagerdaten das Wachstum der Aktivität im Privatsektor den zweiten Monat in Folge verlangsamt, wenn auch auf einem hohen Niveau. Besonders belastete aber, dass in Sydney wieder Covid-19-Restriktionen verhängt wurden zur Eindämmung eines neuerlichen Auftretens des Virus. Das drückte vor allem die Kurse im Reisesektor. Sydney Airport, Webjet und Flight Centre verloren zwischen 2,2 und 3,5 Prozent.

Kursgewinne wiesen in Sydney dagegen die zuletzt gedrückten australischen Rohstoffaktien auf. Am Vorabend hatte China veröffentlicht, welche konkreten Mengen an Kupfer, Zink und Aluminium aus den staatlichen Reserven bereitgestellt werden, um dem Preisanstieg auf dem Rohstoffmarkt zu begegnen. Laut den Analysten von ANZ dämpften die Mengenangaben Sorgen bezüglich einer Überflutung des Marktes.

Unter den Einzelwerten verbesserten sich in Tokio Nitori um 5,3 Prozent nach einem Bericht über ein Gewinnplus im ersten Quartal von 13 Prozent bei dem Inneneinrichter.

Für das Papier des Autozulieferers Hanon Systems ging es in Seoul um 4,8 Prozent nach unten. Einem Bericht zufolge will LG Electronics (-0,9%) von seinem potenziellen Gebot für das Unternehmen absehen. Der Kurs des Botox-Herstellers Daewoong Pharmaceutical machte einen Satz um 11 Prozent nach Beilegung eines Rechtsstreits in den USA.

In Hongkong berichteten Marktteilnehmer von Kursgewinnen bei Technikaktien und Titeln von Ölunternehmen wie Cnooc, Sinopec und Petrochina. Letztere seien den höheren Ölpreisen gefolgt, die wiederum davon profitierten, dass in den USA laut einem Branchenverband die Ölvorräte in der vergangenen Woche erneut deutlich gesunken sind.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.298,50 -0,60% +10,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.874,89 -0,03% +5,2% 08:00 Kospi (Seoul) 3.276,19 +0,38% +14,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.566,22 +0,21% +2,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.836,97 +1,86% +4,0% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.336,71 +1,53% +17,7% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.129,20 +0,64% +9,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.568,76 -0,33% -3,3% 11:00 BSE (Mumbai) 52.555,87 -0,06% +9,8% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di 9:20 % YTD EUR/USD 1,1928 -0,10% 1,1940 1,1905 -2,3% EUR/JPY 132,23 +0,08% 132,13 131,43 +4,9% EUR/GBP 0,8541 -0,25% 0,8562 0,8567 -4,4% GBP/USD 1,3971 +0,17% 1,3946 1,3897 +2,2% USD/JPY 110,87 +0,19% 110,66 110,40 +7,4% USD/KRW 1137,46 +0,49% 1131,91 1132,78 +4,8% USD/CNY 6,4837 +0,04% 6,4813 6,4710 -0,7% USD/CNH 6,4871 +0,13% 6,4790 6,4763 -0,2% USD/HKD 7,7654 -0,02% 7,7667 7,7649 +0,2% AUD/USD 0,7553 +0,01% 0,7552 0,7516 -1,9% NZD/USD 0,7024 +0,00% 0,7024 0,6984 -2,2% Bitcoin BTC/USD 33.925,76 +4,47% 32.475,01 32.611,95 +16,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,30 72,85 +0,62% 0,45 +51,5% Brent/ICE 75,39 74,81 +0,78% 0,58 +47,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.781,48 1.778,80 +0,15% +2,68 -6,1% Silber (Spot) 25,93 25,78 +0,58% +0,15 -1,8% Platin (Spot) 1.094,65 1.083,00 +1,08% +11,65 +2,3% Kupfer-Future 4,27 4,23 +0,87% +0,04 +21,0% ===

