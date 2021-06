Hamburg (ots) - Mehr als ein Jahr hatte sich Lena Meyer-Landrut zurückgezogen. Nun, kurz nach ihrem 30. Geburtstag, sagt die Sängerin in der aktuellen GALA (Heft 26/2021, ab morgen im Handel), was ihr diese Zeit gebracht hat: "Mein Fokus hat sich verändert. Ich muss nicht mehr auf jedem roten Teppich rumspringen und auch nicht auf jedes Event gehen und auch nicht jeden Tag einen Post absetzen." Die ESC-Gewinnerin von 2010 hat gerade einen neuen Song veröffentlicht, ein Album ist in Arbeit: "Ich habe mich von zu viel blindem Aktionismus gelöst und gelernt, dass die Dinge Zeit brauchen."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014862/100873169