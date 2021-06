Köln (ots) - Was muss die ARD tun, um die Generation Zukunft zu erreichen? Wie kann die ARD vor allem Hintergründe und Wissen besser vermitteln? Darum geht es heute ab 17 Uhr im Live-Chat auf www.ard-zukunftsdialog.de . Für die ARD mit dabei sind Musikchefin Stefanie Schäfer von der jungen Welle DASDING und Frank Bräutigam, Experte für Rechts- und Justizthemen für das ARD-Programm.Eine Anmeldung zur Teilnahme an der Live-Diskussion ist nicht notwendig. Im Anschluss steht die Diskussion zum Abruf als Stream zu Verfügung.Endspurt: Online-Beteiligung noch bis 27. JuniDer ARD-Zukunftsdialog ist ein Beteiligungsprojekt, das die ARD im Frühjahr 2021 ins Leben gerufen hat. Start war eine Auftaktkonferenz am 8. Mai. Rund 140 Bürger*innen diskutierten in einem virtuellen Workshop über ihre Zukunftserwartungen an den Senderverbund.Noch bis einschließlich Sonntag, den 27. Juni, können alle Bürger*innen auf der öffentlichen Online-Plattform www.ard-zukunftsdialog.de mitmachen und ihre Ideen einbringen.Pressekontakt:ARD KommunikationSvenja Siegert, Gabriele MüllerTelefon: 0221 220 1475E-Mail: pressestelle@ard.deFotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/presseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/4949650