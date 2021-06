Köln (ots) - Traumfrau, Traumlocation - Fehlt nur noch der Traummann! Hier kommen 20 Liebesanwärter, von denen einer der Richtige für Bachelorette Maxime Herbord sein könnte.Doch wer kann überzeugen? Der gefühlvolle Romantiker oder der draufgängerische Stimmungsmacher? Der Polizeibeamte oder der Eiskunstläufer? Der eine hat "alles was eine Frau sucht - außer Sixpack", der andere gönnt "jedem sein Glück - aber kann auch die Ellbogen ausfahren." Aber wer bekommt die letzte Rose?Wir stellen die Männer vor, die ab dem 14. Juli 2021 bei RTL in der 8. Staffel von "Die Bachelorette" allesamt Maxime den Kopf verdrehen wollen:Benedikt (31), Key Account Manager aus Karlsruhe:"Ich bin bereit für die richtige Frau an meiner Seite."Dario (33), Key Account Manager und Model aus München:"Ich gönne jedem sein Glück - aber kann auch die Ellbogen ausfahren."Dominik (30), Projektleiter in der Baubranche aus Donauwörth:"Der erste Eindruck muss einfach sitzen."Gustav (32), Betriebsleiter in der Gastronomie aus Paderborn:"Ich habe alles was eine Frau sucht - außer Sixpack."Hendrik (33), Key Account Manager aus Hannover:"Ich bin Spießer - im positiven Sinn."Jonathan (25), Model aus Berlin:"Bis jetzt hat noch keine Frau zu mir gepasst."Julian (27), Trader aus Hamburg:"Meine Traumfrau sollte das Leben genießen und trotzdem bodenständig sein."Kenan (35), Chemieingenieur aus Wien (AT):"Teamwork makes the dream work."Kevin (27), Unternehmer aus Hannover:"Ich habe viel Liebe zu geben."Lars (24), Industriemechaniker und Fitnesstrainer aus Zainingen:"Ich habe keine Konkurrenz."Leon (33), Business Controller aus Hamburg:"Ich sehe schnell schöne Dinge an Menschen."Maurice (26), Student aus Radolfzell:"Mach es, bevor es zu spät ist."Max (31), Investmentberater aus Stuttgart:"Ich werde meinen Charme spielen lassen."Maximilian (25), Vertriebler im Außendienst aus Köln:"Ich mache aus meinen Gefühlen keinen Hehl."Niko Cenk (30), Unternehmer aus Berlin:"Frauen schätzen mich oft komplett falsch ein."Niko (24), Eiskunstläufer und -trainer aus Oberstdorf:"Dating ist wie Sport - man kann kein Olympiasieger werden, ohne dranzubleiben."Raphael (23), Fotograf aus Leopoldsdorf (AT):"Meine Traumfrau muss mit meiner Familie kompatibel sein."Robert (26), Industriemechatroniker aus Berlin:"Liebe ist das, wofür es sich zu leben lohnt."Tony (30), Polizeibeamter aus Rostock:"Eine Frau muss mir Paroli bieten können."Zico (30), Development Manager aus Köln:"Ich mag es, wenn ich eine Frau erobern muss."Fotos und Dossiers zu allen Männern finden Sie in unserem Media Hub. (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Die-Bachelorette-00024rubrik_5)Wer muss schon in der ersten Nacht der Rosen die Heimreise antreten? Und wer schafft es bis ins Finale? Das sehen die Zuschauer:innen ab dem 14. Juli immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL. Auf TVNOW sind die Folgen jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung abrufbar. In Folge 9 vergibt Maxime Herbord am 15. September in "Die Bachelorette - Das große Finale" die letzte Rose, bevor Frauke Ludowig direkt im Anschluss die Ereignisse der achten Staffel Revue passieren lässt und Maxime sowie einige der Männer zum Talk begrüßt.Mit "From Dusk Till Dawn" steuert DJ und Produzent MOGUAI in diesem Jahr den offiziellen Kampagnensong zur neuen Staffel von "Die Bachelorette" bei.Alle Infos und Videos rund um Maxime und "Die Bachelorette" sind wieder exklusiv bei RTL.de, auf dem offiziellen Instagram-Account (bachelor.rtl) und auf der offiziellen RTL-Facebook-Seite von "Die Bachelorette" zu finden.Pressekontakt:Natalie BarmscheidtRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221 456 74413natalie.barmscheidt@mediengruppe-rtl.deLeyla KarsakRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221 456 74233leyla.karsak@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4949670