Berlin - Die Zahl der erstmaligen Corona-Impfungen in Deutschland ist am Mittwoch auf 42,92 Millionen angestiegen. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI).



Gegenüber den am Dienstag im Laufe des Tages bekannt gewordenen Daten stieg die Zahl der Impflinge um 382.005 an. Die bundesweite Impfquote (ohne Zweitimpfungen) liegt damit bei 51,6 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 51,2 Prozent). Den vollständigen Impfschutz haben 32,4 Prozent der Bürger (Vortag: 31,6 Prozent). Das Tempo der Erst- und der Zweitimpfungen stagniert allerdings seit mehreren Tagen.



Im Sieben-Tage-Mittel werden aktuell täglich etwas mehr als 300.000 Erst- und 510.000 Zweitimpfungen durchgeführt.

