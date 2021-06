FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 260 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG INITIATES SPIRENT WITH 'BUY' - TARGET 310 PENCE - BERENBERG INITIATES VP WITH 'BUY' - TARGET 1310 PENCE - BERENBERG RAISES ABCAM PRICE TARGET TO 1350 (1300) PENCE - 'HOLD' - BOFA RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4150 (3900) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1900 (1760) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 60 (58) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES TRAVIS PERKINS TO 'BUY' (HOLD) - TARGET 2056 (1707) PENCE - HSBC CUTS BURBERRY TO 'HOLD' ('BUY') - HSBC CUTS BURBERRY TO 'HOLD' (BUY) - JEFFERIES RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 910 (890) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 2150 (1906) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 350 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HUNTING TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 290 (250) PENCE - JPMORGAN RAISES MELROSE PRICE TARGET TO 235 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 2050 (2026) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1900 (1809) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS FRESNILLO TARGET TO 890 (1040) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 3670 (3500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BHP GROUP TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - MORGAN STANLEY RAISES BHP GROUP-KURSPRICE TARGET TO 2360 (2110) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6600 (5770) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RIO TINTO TARGET TO 6600 (5770) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 2100 (1950) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES SHELL A TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 19.90 (19) EUR - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1861 (1525) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 414 (410) PENCE - 'NEUTRAL'



- TRADERS: CREDIT SUISSE RAISES NATWEST TARGET TO 260 (247) PENCE - 'OUTPERFORM' - TRADERS: HSBC RAISES IMI PLC TO 'BUY' ('HOLD')



