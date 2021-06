Arbeitgeber können Arbeitnehmern in Elternzeit eine Rückkehr in Teilzeit nicht mit dem bloßen Hinweis verwehren, es bestehe keine Beschäftigungsmöglichkeit im Unternehmen. In so einem Fall kann der Arbeitnehmer seinen Anspruch auch per einstweiliger Verfügung gerichtlich durchsetzen, wie ein Urteil des LAG Köln verdeutlicht. Eine Frau befand sich nach der Geburt ihres Kindes seit dem 20.06.2020 in Elternzeit. Die Elternzeit soll voraussichtlich am 24.04.2022 enden. Im Februar 2021 beantragte sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...