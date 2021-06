Der Vermögensverwalter LBBW Asset Management setzt darauf, dass immer mehr Menschen gesünder und bewusster leben möchten. In Kombination mit Nachhaltigkeitskriterien ergibt sich ein zeitgemäßes Fondskonzept.Vorsorgeuntersuchungen, Bewegung und Outdoor-Aktivitäten sowie Ernährung und Diäten: Der Trend hin zu einer gesünderen Lebensweise hat ganze Industriezweige entstehen lassen. Denn immer mehr Menschen möchten länger fit bleiben, ihre Leistungskraft bis ins hohe Alter erhalten und (Wohlstands-)Krankheiten vorbeugen. Aus dieser Idee heraus hat die Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH ein neues Fondskonzept entwickelt. Der jetzt gestartete Aktienfonds "LBBW Gesund leben" (ISIN: DE000A2QDRU6) will von überdurchschnittlich guten Wachstums- und Ertragsperspektiven in diesem Themenfeld profitieren und widmet sich somit ganz dem Spektrum rund um die Aspekte "Gesund werden" und "Gesund bleiben".

