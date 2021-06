Bonn (ots) - Die kirchliche Medienarbeit verändert sich immer schneller und die digitalen Transformationsprozesse wurden durch die Corona-Pandemie nochmals verstärkt. Die Neuauflage des MDG-Trendmonitors liefert nun aktuelle und ausführliche Daten: Die Studie gibt Auskunft über die Einstellung der Katholiken zu Kirche, Religion und Glaube, die Mediennutzung von Katholiken, ihre Informationsquellen und Interessen. Im Fokus des neuen Trendmonitors stehen digitale Angebote. Der MDG-Trendmonitor ist eine Trendstudie, die seit 1999 zum vierten Mal erarbeitet wurde. Im Sommer 2020 wurden für die Neuauflage 1.690 Katholiken ab 14 Jahren repräsentativ befragt. Die Studie wurde durchgeführt vom Institut für Demoskopie Allensbach und der Sinus Markt- und Sozialforschung GmbH im Auftrag der MDG Medien-Dienstleistung GmbH mit Unterstützung der Deutschen Bischofskonferenz.Erstmals wurde der MDG-Trendmonitor auch um Kommentare und Einschätzungen von Autorinnen und Autoren aus pastoraltheologischer, religionssoziologischer und kommunikationswissenschaftlicher Perspektive bzw. aus der Sicht verschiedener Praxisfelder ergänzt, die erste Interpretationen und Schlussfolgerungen skizzieren und den Austausch über die Ergebnisse befördern sollen. Die Studie, die die Kommunikation und Kommunikationsmittel der Katholiken untersucht, ist ein zentraler Baustein für die Entwicklung und Umsetzung von Kommunikations- und Medienkonzepten.Den Kolleginnen und Kollegen der Medien wird diese Studie in einer Online-Pressekonferenz am 7. Juli 2021 um 10.00 Uhr vorgestellt. Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:- Bischof Dr. Gebhard Fürst (Rottenburg-Stuttgart), Vorsitzender der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz,- Ariadne Klingbeil (München), Geschäftsführerin der MDG Medien-Dienstleistung GmbH,- Prof. Dr. Alexander Filipovic, Sozial- und Medienethiker an der Universität Wien.Bei der Pressekonferenz werden als weitere Ansprechpartner Vertreter des Instituts für Demoskopie Allensbach und der Sinus Markt- und Sozialforschung GmbH anwesend sein.Hinweise:Wir bitten Sie, sich für das Pressegespräch über das Online-Formular unter www.dbk.de/presse/akkreditierungs-portal anzumelden. Einige Tage vor dem Termin erhalten Sie von uns den Einwahllink. Die Studie wird an diesem Tag als pdf-Datei zur Verfügung gestellt.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28823/4950027