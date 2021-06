DJ Glaxosmithkline will Gewinn und Umsatz bis 2026 steigern

Von Cecilia Butini

LONDON (Dow Jones)--Glaxosmithkline rechnet in den kommenden fünf Jahren mit Steigerungen bei Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn, getrieben durch neue Impfstoffe und Spezialmedikamente. Der britische Pharmakonzern setzte sich außerdem Mittel- und Langfristziele für die Zeit nach der Abspaltung des Consumer-Healthcare-Geschäfts, die für 2022 geplant ist. Der Umsatz soll 2021 bis 2026 mehr als 5 Prozent wachsen, der bereinigte operatives Gewinn mehr als 10 Prozent. Diese Ziele berücksichtigen nicht den Beitrag der Covid-19-bezogenen Umsätze. Die bereinigte operative Marge soll sich von Mitte 20 Prozent im Jahr 2021 auf mehr als 30 Prozent verbessern.

Längerfristig, also bis 2031, strebt das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 33 Milliarden Pfund bei konstanten Wechselkursen an, der durch die Umsetzung der Late-Stage-Pipeline des Unternehmens erreicht werden soll. Das Unternehmen, das aus der geplanten Abspaltung des Consumer-Healthcare-Geschäfts von GSK hervorgeht, wird dem Konzern zufolge den Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung sowie Investitionen in Impfstoffe und Spezialmedikamente legen. GSK rechnet damit, dass diese Bereiche bis 2026 auf etwa drei Viertel des Unternehmensumsatzes anwachsen werden.

