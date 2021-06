Das studentische Team ‚Rennschmiede Pforzheim', eine Initiative der Hochschule Pforzheim, will erstmals mit einem selbstentwickelten Elektro-Rennwagen an dem diesjährigen Wettbewerb für E-Rennwagen Formula Student Electric (FSE) teilnehmen. In früheren Jahren konnte die Rennschmiede Pforzheim auf den großen Rennstrecken dieser Welt mit ihren Verbrennungsmotor-Rennwagen Erfolge feiern. 2019 wechselte das Rennteam in die Elektro-Klasse und entwickelte ...

