Der Elektronutzfahrzeughersteller Tropos Motors Europe hat ein Pilotprojekt gestartet, um die fahrzeugintegrierte Photovoltaik im Realbetrieb für seine Elektrotransporter zu testen. Batterie leer? Kein Strom in Sicht? Wenn es nach Tropos Motors Europe geht, gehört diese Sorge künftig der Vergangenheit an. In einem innovativen Pilotprojekt testet der Elektronutzfahrzeughersteller aus Herne fahrzeugintegrierte Photovoltaik an seinen Kofferaufbauten. Dank dieser zukunftsweisenden Technologie sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...