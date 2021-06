DJ Scholz sieht bei Vorlage des Budgetplans "allen Grund zu Optimismus"

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich für die weitere wirtschaftliche Entwicklung gezeigt. "Wir haben allen Grund zu Optimismus", betonte Scholz bei einer Pressekonferenz zu der vom Kabinett beschlossenen Budgetplanung für 2022 und die Jahre bis 2025. "Der Aufschwung ist da." In der Pandemie habe die Bundesregierung "finanzpolitisch goldrichtig" gehandelt. Sie habe die Gesundheit vieler Bürgerinnen und Bürger geschützt, Unternehmen gestützt, Millionen Arbeitsplätze erhalten und Deutschland vor einer Abwärtsspirale bewahrt.

"Nachdem wir vergleichsweise gut durch diese Krise gekommen sind, wollen wir jetzt gut aus dieser Krise kommen", erklärte der Finanzminister. Im Haushalt 2022 werde deshalb eine beherzte und entschlossene Haushaltspolitik fortgesetzt. Investiert werden solle besonders in den sozialen Zusammenhalt, in ein starkes öffentliches Gemeinwesen, und in eine starke, zukunftsfähige und klimafreundliche Wirtschaft. Scholz warnte die Union allerdings, ihre Pläne für Steuersenkungen ließen sich angesichts der einstimmig beschlossenen Budgetplanung "mathematisch nicht darstellen".

Der Haushaltsentwurf für 2022 sieht eine Neuverschuldung von 99,7 Milliarden Euro vor. Er liefert die Grundlage für die Entscheidungen der kommenden Regierung. Nach der Bundestagswahl wird er von der neuen Regierung überarbeitet. Nach der Planung sollen die Ausgaben nächstes Jahr auf 443,0 Milliarden Euro sinken, nach 547,7 Milliarden in diesem Jahr. Im Jahr 2023 sollen sie bei 403,4 Milliarden Euro liegen, 2024 bei 407,6 Milliarden und 2025 bei 408,3 Milliarden Euro. Die für dieses Jahr vorgesehene Neuverschuldung ist deutlich mehr als noch mit 81,5 Milliarden Euro in den Eckpunkten zum Budget im Frühjahr veranschlagt.

Mittel für den Klimaschutz

Grund sind vor allem coronabedingte Zuschüsse in verschiedenen Bereichen und Mehrausgaben für das Klimaschutz-Sofortprogramm. Neu hinzugekommen sind unter anderem ein Zuschuss von 7 Milliarden Euro für den Gesundheitsfonds, 1 Milliarde für die Pflegekasse, 1 Milliarde für die Bundesagentur für Arbeit, zusätzliche 3 Milliarden Euro für die Corona-Wirtschaftshilfen des Bundes sowie je 1 Milliarde für den Verteidigungshaushalt und Entwicklungshilfeausgaben. Für das Klimaschutz-Sofortprogramm 2022 werden rund 8 Milliarden Euro im Budget bereitgestellt, überwiegend 2022. "Ich will, dass Deutschland Vorreiter ist beim Klimaschutz", erklärte Scholz.

Für das kommende Jahr will die Regierung laut dem Plan erneut wegen der Coronavirus-Pandemie eine Ausnahmeregelung von der Schuldenbremse nutzen. "Es wäre fahrlässig und fatal, den Kampf gegen die Pandemie zu früh aufzugeben", sagte Scholz. 2023 soll dann aber keine Ausnahme von der Schuldenregel mehr nötig sein. Die Neuverschuldung soll 2023 bei 5,4 Milliarden Euro, 2024 bei 12,0 Milliarden und 2025 bei 11,8 Milliarden Euro liegen. 2025 verbleibt allerdings eine Finanzierungslücke von 6,2 Milliarden Euro. Die Verschuldungsquote wird für 2021 mit rund 74,5 Prozent veranschlagt.

Den Auswirkungen der Corona-Krise werde auch weiter mit einer breiten Investitionsinitiative begegnet, betonte das Finanzministerium. Für 2022 seien Investitionsausgaben von 51,8 Milliarden Euro eingeplant. Damit steigere die Regierung die Echwerte-Planungen noch einmal um 1,8 Milliarden Euro. In den Folgejahren sollen die Investitionen bei jährlich rund 51 Milliarden Euro verstetigt werden. Schwerpunkte der Investitionsausgaben seien Bildung und Forschung, digitale Infrastruktur, eine zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur und der klimafreundliche Umbau der Wirtschaft.

