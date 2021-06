Obwohl das Wachstum infolge der Aufhebung des Lockdowns und der Durchimpfungsrate in den Industrieländern kräftig anzieht, ist Dr. Mathilde Lemoine, Chefökonomin der Edmond-de-Rothschild-Gruppe, angesichts des Aufflammens neuer Covid-19-Fälle in Asien und der dortigen unzureichenden Durchimpfung besorgt. Das schreibt sie in ihren neuen Wachstums-, Inflations- und Wechselkursprognosen für 2021 und 2022: Im Gegensatz zu einigen internationalen Organisationen wurde die Prognose für das globale Wachstum im Jahr 2021 nach unten korrigiert. Dagegen könnten die ASEAN-Länder, deren Wachstum schwach war, 2022 ein kräftigeres ...

