Die erhöhte Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass es im zweiten Halbjahr nicht zu neuen negativen Einflüssen durch die Coronavirus-Pandemie, Kapitalmarktverwerfungen und unvorhersehbaren großen Schadensereignissen kommt. Für das HGB-Ergebnis der W&W AG erhöht sich für 2021 die Prognose auf 110 Millionen Euro, hier wurden bislang 100 Millionen Euro prognostiziert.



Im bisherigen Jahresverlauf 2021 haben sich insbesondere die Kapitalmarktentwicklung und ein günstiger Schadensverlauf in der Sachversicherung positiv auf die W&W-Gruppe ausgewirkt.







Kontakt:

Presse-Rückfragen:



Abteilung Kommunikation der W&W

Telefon: 07141/16-751470

Mail: kommunikation@ww-ag.com





Aktionärs-Rückfragen:



Investor Relations

Telefon: 0711/662-725252

Kontakt:

Presse-Rückfragen:

Abteilung Kommunikation der W&W

Telefon: 07141/16-751470

Mail: kommunikation@ww-ag.com

Aktionärs-Rückfragen:

Investor Relations

Telefon: 0711/662-725252

Mail: ir@ww-ag.com

