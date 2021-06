Amazon und Alphabet kaufen Aktien im Wert von Wiens Marktkapitalisierung zurück. In den vergangenen Tagen ist viel über die Aktienrückkäufe geschrieben worden. Damit treiben Unternehmen die Börsenrally und schönen legal ihre Gewinne, textet etwas das Handelsblatt. Allein Amazon und Alphabet hätten aktuell Programme in Höhe der Siemens Market Cap laufen. Und Siemens ist wiederum so gross wie die komplette Kursliste der Austro-Aktien. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.06.)

