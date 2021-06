Mainz (ots) -Woche 26/21Montag, 28.06.Bitte Programmänderungen beachten:21.00 ZDFzoomMissbrauch der MachtWie anfällig ist unsere Politik?Deutschland 2021"Der Maulwurf - Undercover in Nordkorea: Freunde von Kim Jong Un" entfällt21.30 Bauplan des BösenKim Il SungUSA 2019"Der Maulwurf - Undercover in Nordkorea: Dunkle Waffengeschäfte" um 22.00 Uhr entfällt22.15 Bauplan des BösenSaddam HusseinUSA 2019(weiterer Ablauf ab 23.00 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 30.06.Bitte Programmänderungen beachten:21.00 ZDFzeitNelson Müllers Schweinefleisch-ReportLecker, preiswert, artgerecht?Deutschland 2021"Die Tricks der Fleischpanscher - Wie aus Wasser und Abfall Wurst wird" entfällt "Leschs Kosmos: Ernährungstrends - Wie gesund sind Low, Slow & No" um 21.30 Uhr entfällt21.45 ZDFzeitDer große Brot-ReportNelson Müller entlarvt Enzyme, Allergien, ZusatzstoffeDeutschland 2021"planet e.: Kokos oder Kuh? Der Hype um die neue "Milch" um 22.00 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 22.30 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4950295