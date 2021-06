Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer darf sein Herzmedikament Verquvo in Japan verkaufen.Das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales habe das Mittel Vericiguat (Markenname Verquvo) zur Behandlung von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz zugelassen, die eine Standardtherapie erhielten, teilte Bayer am Mittwoch in Berlin mit.Die Zulassung basiert auf Studiendaten aus dem Frühjahr 2020. Diese hatten gezeigt, dass das Mittel bei Patienten mit sich verschlechternder ...

