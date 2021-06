‰ Top 3 Charts der Woche: GOLD, US100 und BITCOIN Die Volatilität stieg in der letzten Woche nach der FOMC-Sitzung stark an. Große Preisausschläge konnten bei Gold, USD und den Aktienmärkten beobachtet werden. Andernorts hatte Bitcoin einen volatilen Start in die Woche, nachdem das Vorgehen gegen das Krypto-Mining in China ausgeweitet wurde. GOLD Der Goldmarkt hat in letzter Zeit einen massiven Ausverkauf erlebt. Ein Blick auf den Tages-Chart zeigt, dass das Edelmetall aus dem Aufwärtstrendkanal ausbrach und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...