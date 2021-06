Die E-Commerce-Fahrradplattform Bike24 hat den endgültigen Preis für den Börsengang mit 15,00 pro Aktie festgelegt und damit am unteren Ender der Preisspanne (15,0 bis 19,0 Euro). Insgesamt wurden 21,5 Millionen Inhaberaktien bei internationalen institutionellen Investoren platziert. Dies entspricht einem Gesamtvolumen in Höhe von 322 Mio. Euro. Aus der im Rahmen der Privatplatzierung durchgeführten Kapitalerhöhung hat Bike24 einen Bruttoerlös in Höhe von rund 100 Mio. Euro erzielt. Basierend auf dem endgültigen Angebotspreis beträgt die Marktkapitalisierung zum Börsengang 662 Mio. Euro. Der erste Handelstag an der Frankfurter Börse ist der 25. Juni 2021. (Der Input von gabb Neue Aktien für den ...

