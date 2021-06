Die Ottakringer-Hauptversammlung hat beschlossen, nur an die Vorzugsaktionäre die Vorzugsdividende auszuschütten und an die Stammaktionäre keine Dividende auszuzahlen. Somit fließen 0,77 Euro je Aktie an die Vorzugsaktionäre. Der Restbetrag des Bilanzgewinns von 2.911.763,82 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab Freitag, dem 2. Juli 2021, abzüglich 27,5 Prozent Kapitalertragssteuer. Der Handel ex Dividende 2020 an der Wiener Börse erfolgt ab 30. Juni 2021 und der Nachweisstichtag für die Dividende ist der 1. Juli 2021.

Den vollständigen Artikel lesen ...