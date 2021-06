Baden-Baden (ots) - Eröffnung (25. Juni) und Preisverleihung (26. Juni) aus Karlsruhe / Live-Videostream auf SWR2.de / in der ARD-Audiothek ab Montag (28. Juni)Der internationale Kabarettpreis "Salzburger Stier" wird am Samstag (26. Juni 2021) in einer öffentlichen Preisverleihung in Karlsruhe an die diesjährigen Gewinner*innen Moritz Neumeier, Lara Stoll und Thomas Stipsits vergeben. Die Preisverleihung am Samstag (26. Juni) sowie die Eröffnung am Freitag (25. Juni) mit Auftritten der Vorjahresgewinner*innen Sarah Bosetti, Florian Scheuba und Renato Kaiser sind als Video-Livestream auf SWR2.de zu sehen. In der ARD-Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/) stehen beide Veranstaltungen ab Montag (28. Juni) als Download zum Nachhören zur Verfügung. Der "Salzburger Stier" feiert in diesem Jahr sein 40. Jubiläum. Er gilt als einzige internationale Auszeichnung für deutschsprachiges Kabarett.Auszeichnung für Moritz Neumeier, Lara Stoll und Thomas StipsitsDer Stand-up-Künstler, Bühnenliterat und Kabarettist Moritz Neumeier wird mit dem "Salzburger Stier" 2021 für Deutschland ausgezeichnet. Die Schweizer Jury kürt die Filmemacherin, Schauspielerin und Autorin Lara Stoll. Für Österreich gewinnt der Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits. Moritz Neumeier aus Itzehoe und Lara Stoll aus dem schweizerischen Schaffhausen haben sich vor allem in der Comedy- und Poetry Slam-Szene einen Namen gemacht. Auch der österreichische Gewinner Thomas Stipsits ist ein Geschichtenerzähler der neuen Generation. Nach Lockerung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen kann die Preisverleihung im Tollhaus Karlsruhe vor rund 250 Zuschauern stattfinden.Renommierteste Auszeichnung für deutschsprachiges KabarettDer "Salzburger Stier" wird von zehn Rundfunkanstalten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie der RAI Südtirol veranstaltet. Er gilt als einer der wichtigsten Preise für klassisches Kabarett und die Spielformen von Poetry Slam und Comedy. Auf der Liste der bisherigen Preisträger*innen finden sich Namen wie Harald Schmidt, Dieter Hildebrandt, Urban Priol, Lisa Eckart und Gerhard Polt.Der Salzburger Stier auf SWR2.de und in der ARD-AudiothekSalzburger Stier 2021: Eröffnungsabend, 25. Juni 2021, 19:45 UhrLive-Videostream auf www.SWR2.de sowie 60 Tage zum DownloadSalzburger Stier 2021: Preisträgerabend, 26. Juni 2021, 19:45 UhrLive-Videostream auf www.SWR2.de sowie 60 Tage zum DownloadBeide Veranstaltungen 60 Tage zum Download in der ARD-Audiothek (ab 28. Juni 2021): www.ardaudiothek.deRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/salzburger-stier-videostreamSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel.: 07221 929 23854, oliver.kopitzke@swr.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/4950362