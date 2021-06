Köln (ots) -- Mit einer sechsteiligen Videoserie stellt Ford tatkräftige Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern vor, die als Lebensretter wertvolle Dienste leisten- Die zweite Episode widmet sich den engagierten Freiwilligen des Nové Mlýny Water Rescue Teams aus der Tschechischen RepublikKöln (ots) - Die zweite Folge der sechsteiligen Ford-Videoreihe mit dem Titel "Lebensretter" widmet sich Martin, der hauptberuflich als Krankenhaus-Sanitäter arbeitet, und seinem Einsatz für die Sicherheit der Stauseebesucher. Es erfordert Mut und Einsatzbereitschaft, um in eiskaltes Wasser zu springen und Leben zu retten. Im Jahr 2001 brachte Martin Srahulek die Sorge vor Wassersportunfällen im tschechischen Stausee Nové Mlýny auf eine Idee. Zusammen mit ein paar Freunden gründete er vor Ort einen Rettungsdienst - das Nové Mlýny Water Rescue Team. Die Wasserrettung zählt heute 50 Freiwillige und 12 permanente Mitglieder und hat sich als sehr effektiv erwiesen. Dazu gehört auch die Betreuung von Segel-Events, die rund zehnmal im Jahr stattfinden und sich in der Vergangenheit als Bewährungsprobe für die Lebensretter erwiesen haben. Denn das ruhig wirkende Gewässer ist tückisch und stellt mitunter eine Gefahr für Schwimmende dar.Sehen Sie hier die zweite Folge von "Lifesavers": https://youtu.be/7c2rANmDmno"Bereits bei der Gründung unserer Wasserrettung fand ich mich umgeben von tollen, wunderbaren Menschen wieder, in einer familiären Atmosphäre. Wir alle tun unser Bestes, um dieses Gewässer sicher zu halten. Und das machen wir gerne", sagte Martin Srahulek, Water Rescue Team, Nové Mlýny."Was mich während der fünftägigen Dreharbeiten am meisten beeindruckt hat, war, wie aufopferungsvoll Martin und die anderen Retter ihre Aufgaben erfüllen. Sie verzichten auf Wochenenden und Freizeit, um für die Sicherheit von Badegästen und Wassersportlern zu sorgen", sagte Jerome Isaac, Producer der "Lifesavers"-Videoserie. "An einem Drehtag arbeitete Martin während einer Nachtschicht im Krankenwagen, kam dann nach ein paar Stunden Schlaf zur Basis und war sofort einsatzbereit. Es sind unglaublich engagierte Freiwillige und ich hoffe, dieser Film wird ihrer Leidenschaft für die Sache gerecht."Wasserrettung von Nové Mlény hat derzeit fünf Ford Ranger im EinsatzFord arbeitet eng mit Aufbauherstellern zusammen, um Fahrzeuge an die spezifischen Anforderungen von Rettungsdiensten anzupassen. Aufgrund seiner Zuverlässigkeit sowie seiner Zugkraft und Watfähigkeiten hat sich das Nové Mlýny Water Rescue Team für den vielseitigen Ford Ranger als Einsatzfahrzeug entschieden.Alle "Lifesavers"-Folgen und Veröffentlichungstermine im ÜberblickIn jeder der insgesamt sechs Episoden haben Kamerateams typische Herausforderungen festgehalten, mit denen die vorgestellten Lebensretter im Alltag konfrontiert werden*:Episode 1: Valencia Ambulance Service, Spanien (ab 31. Mai 2021)Episode 2: Wasserrettung, Tschechische Republik (ab 21. Juni 2021)Episode 3: Derby Mountain Rescue, Großbritannien (ab 12. Juli 2021Episode 4: Marseille Feuerwehr, Frankreich (ab 2. August 2021)Episode 5: Feuerwehr, Slowenien (23. August 2021)Episode 6: Bayerisches Rotes Kreuz, Deutschland (Datum ausstehend)* Timings können sich ändernFordLifesavers Ford FordRanger CommercialVehicles EmergencyService Lifeguard CzechRepublic# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Justine SchreiberFord-Werke GmbH0221/90-17510jschrei5@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/4950390