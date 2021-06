Hannover (ots) - Staatssekretär Björn Böhning vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat der LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover (LBS Nord) jetzt das Gütesiegel "Zukunftsfähige Arbeitskultur" verliehen. Die Auszeichnung wird von der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) des BMAS vergeben. 40 Unternehmen und Institutionen erhielten im Rahmen einer Online-Veranstaltung am 22.06.2021 das Prädikat, nachdem sie erfolgreich den knapp zweijährigen INQA-Audit-Prozess durchlaufen hatten."Unser Ziel war es, intern eine motivierende und gesundheitsorientierte Unternehmenskultur zu fördern und perspektivisch auch nach außen hin ein Zeichen zu setzen, dass sich unser Unternehmen aktiv mit den Herausforderungen der Zukunft auseinandersetzt und viel Wert auf ein gutes Arbeitsklima legt", betont Jan Putfarken, Vorstandsvorsitzender der LBS Nord.Im INQA-Prozess erarbeitete eine fachübergreifende Gruppe von LBS-Beschäftigten und Führungskräften über eineinhalb Jahre konkrete Ansatzpunkte für eine moderne Unternehmenskultur und Personalpolitik.Grundlage des Audits war eine Befragung aller Beschäftigten. Dabei kam heraus, dass vor allem die Weiterentwicklung der Kommunikations- und Informationsstrukturen, mehr Möglichkeiten zur Partizipation und Mitgestaltung sowie eine Stärkung des Gesundheitswesens gewünscht wurden.Zu den einzelnen Themenfeldern, die auch im Rahmen von Informations- und Dialogveranstaltungen diskutiert wurden, erstellte die Projektgruppe einen Entwicklungsplan und leitete daraus Maßnahmen ab.Diese wurden in engem Kontakt mit dem Vorstand und der gesamten Belegschaft umgesetzt. Besonders stolz sei man auf die Lösungen für mobiles Arbeiten und berufliche Qualifizierung sowie den Abschluss einer Dienstvereinbarung für berufliche Auszeiten, heißt es bei der LBS Nord. Auch die verschiedenen Kommunikationsformate zur Förderung der Transparenz und des gemeinsamen Austausches fänden viel Zuspruch.Maik Jekabsons, seit 1. Januar 2021 Vorstandsmitglied in der LBS Nord, freut sich ebenfalls über die Ergebnisse des INQA-Audits. "Durch den eingeleiteten Veränderungsprozess konnte in den zurückliegenden Monaten ein wichtiger Beitrag geleistet werden, unsere LBS Nord als noch attraktiveren Arbeitgeber aufzustellen. Das Prädikat ist für uns eine schöne Würdigung des gemeinsamen Erfolgs."Mit der Auszeichnung ist das Engagement für eine zukunftsfähige Arbeitskultur bei der LBS Nord keineswegs abgeschlossen: Mit einer regelmäßigen "Nachschau" soll sichergestellt werden, dass die eingeleiteten Veränderungen auch weiterhin wirken und fortlaufend ergänzt werden. Das betrifft insbesondere die Zusammenarbeit der Beschäftigten und das Führungsverständnis im Unternehmen.Die LBS Nord ist ein rechtlich selbstständiges, regional tätiges Spezialkreditinstitut in Niedersachsen und Berlin und fungiert im S-Finanzverbund als "Bausparkasse der Sparkassen". Das Unternehmen beschäftigt 470 Mitarbeiter:innen in den Niederlassungen Hannover, Berlin und Oldenburg sowie den Regionaldirektionen innerhalb des Geschäftsgebietes.Der INQA-Prozess Kulturwandel - "Arbeit gemeinsam gestalten" unterstützt Unternehmen, eine zeitgemäße Arbeitskultur zu schaffen. Er wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert und von der Demografieagentur umgesetzt.Pressekontakt:LBS NordPressesprecherinMonika GraveTel. 0511 / 926-6668E-Mail: monika.grave@lbs-nord.deOriginal-Content von: LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107637/4950409