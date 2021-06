Der US-Leitindex Dow Jones Industrial rückte um 0,11 Prozent auf 33 983,38 Punkte vor. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 legte um 0,18 Prozent auf 4254,29 Zähler zu.New York - An der Wall Street haben die Technologiewerte-Indizes am Mittwoch ihre jüngste Rekordjagd fortgesetzt. Investoren konzentrierten sich auf die weiter vorhandene Unterstützung der Märkte durch die Notenbanken und auf die Wirtschaftserholung. Bereits am Vortag hatte Fed-Chef Jerome Powell abermals mit seinen Aussagen die Märkte beruhigt. Eine präventive Zinsanhebung will die US-Notenbank...

Den vollständigen Artikel lesen ...