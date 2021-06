Die Verkäufe neuer US-Häuser (New Homes Sales; Mai) sind mit -5,9% auf eine Jahresrate von 769.000 deutlich schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war eine Jahresrate von 870.000; Vormonat war eine Jahresrate von 817.000). Das ist der bisher schwächste Wert im Jahr 2021! Der Durchschnittspreis liegt bei 374,400 Dollar. UnitedStates New Home Sales month-on-month at -5.9% ...

