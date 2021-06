Die Entwickler der Live-Streaming-App Clubhouse scheinen an einer neuen Funktion namens Backchannel zu arbeiten. Sie könnte eine Abkehr vom Audio-Only-Ansatz bedeuten. Während große Plattformen wie Twitter, Facebook & Co an eigenen Live-Audio-Sektionen arbeiten, könnte sich Pionier Clubhouse in eine andere Richtung bewegen. Das zumindest suggerieren Twitter-Posts, die einen Textmessenger zeigen. Nutzer waren zufällig auf den neuen Bereich gestoßen, der bald darauf wieder offline genommen wurde. Wow looks like accidental update of @clubhouse enabled in app ...

