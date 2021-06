DALLAS (dpa-AFX) - Die Spielefirma Playdemic hat mit "Golf Clash" bisher nur einen Hit gelandet - ist dem Branchenriesen Electronic Arts aber 1,4 Milliarden Dollar wert. Die umgerechnet 1,17 Milliarden Euro gehen an den Telekommunikationskonzern AT&T als Besitzer des Spiele-Studios Warner Bros. Games, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Das Smartphone-Spiel "Golf Clash" wurde bisher rund 80 Millionen Mal heruntergeladen und ist besonders in den USA und Großbritannien populär. EA wolle mit dem Team von Playdemic das Geschäft mit Sport-Spielen weiter ausbauen, sagte Firmenchef Andrew Wilson. Der Konzern hat bereits unter anderem "Fifa", "Madden NFL" und das Golfspiel "PGA Tour" im Angebot./so/DP/fba