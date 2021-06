Der DXY bleibt unter der Marke von 92,00 anfällig für Rücksetzer - Es besteht Spielraum für eine tiefere Bewegung bis in den Bereich um 91,50 - Der DXY kann am Mittwoch bisher keine nennenswerte Aufwärtsdynamik entwickeln und bleibt in der Defensive im Bereich unter 92,00. Der bessere Ton im Risiko-Universum im Zuge der Aufarbeitung der FOMC-Veranstaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...