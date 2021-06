In den nächsten Wochen ist mit einer weiteren Range beim Cable zu rechnen, so die Devisenstrategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir haben gestern hervorgehoben, dass 'es Raum für den GBP gibt, zunächst den Bereich um 1,3960 zu testen, bevor es nachgibt'. Das GBP sank daraufhin auf 1,3861, bevor es in den späten NY-Stunden auf ...

