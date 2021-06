Swiss Life SHLN: Long-Einstieg nach dem Rücksetzer? >>> PULLBACK-SETUP <<<

Der Schweizer Versicherungskonzern Swiss Life - SHLN lockt mit einer soliden Dividendenrendite. Details zum Long Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGeld.at.

Symbol: SHLN ISIN: CH0014852781

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Der Kurszuwachs der vergangenen sechs Monate beträgt rund 12.7 Prozent. Aktuell sehen wir einen Rücksetzer, der am Mittwoch unter den 50er-EMA reichte, sowie eine übergeordnete Keilformation, die bei einem weiterhin bullischen Schweizer Markt nach oben ausbrechen dürfte.

Rückblick:

Chart vom 21.06.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 78.62 EUR







Mein Expertenmeinung zu SHLN

Meinung: Sowohl für das Jahr 2020 als auch für das 1. Quartal 2021 war ein Gewinnrückgang gegenüber der jeweiligen Vorperiode zu verzeichnen. In der langfristigen Betrachtung ist die Ergebnisentwicklung aber okay. Die Dividendenrendite für das Jahr 2020 beträgt stolze 5.09 Prozent, was die Anleger motiviert, bei der Stange zu bleiben.

Setup: Wir orientieren uns an der Tageskerze vom Mittwoch, platzieren Trigger und Stopp Loss ober- und unterhalb. Unser Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 1. Juni.



Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SHLN.

Veröffentlichungsdatum: 23.06.2021

