Das Gericht sei damit einer früheren Entscheidung der Basler Aufsichtsbehörde gefolgt, teilte The Native am Mittwochabend mit.Der Konkurs über die Gesellschaft sei damit aufgehoben worden und das Verfahren sei eingestellt worden, wie das The Native auch erwartet habe. Das Unternehmen freue sich nun auf die Generalversammlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...