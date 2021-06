HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zur Libyen-Konferenz:

"Wer Libyen zur Ruhe kommen lassen will, darf das Land nicht als interessantes Objekt im eigenen strategischen Portfolio betrachten, in dem es sich wegen der Ölreserven Einfluss zu sichern gilt. Ein stabiles friedliches Libyen wäre wichtig, für die Libyer, für die an Konflikten ohnehin nicht arme Region, für die Welt."