DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 24. Juni

=== 08:00 DE/Destatis, Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Länder) Mai *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Mai *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 110 zuvor: 107 *** 09:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel zum EU-Gipfel, Berlin *** 09:00 DE/Siemens AG, Capital Markets Day, München 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 100,5 zuvor: 99,2 Lagebeurteilung PROGNOSE: 97,7 zuvor: 95,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 103,6 zuvor: 102,9 *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:00 DE/Auto1 Group SE, Online-HV 10:00 DE/Bauer AG, Online-HV 10:00 DE/MLP SE, Online-HV 11:00 DE/Medigene AG, Online-HV 11:00 DE/Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), PK zu Arbeitskampfmaßnahmen bei der Deutschen Bahn, Berlin *** 12:00 EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 25.6.), Brüssel *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Kaufprogramm PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP 13:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede (digital) zum Tag der Immobilienwirtschaft des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) *** 13:40 EU/EZB-Direktor Panetta, Online-Gespräch zu "Close-up: A Digital Euro" organisiert von der European Banking Federation 14:00 DE/Curevac NV, Online-HV *** 14:30 US/BIP 1Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +6,4% gg Vq 2. Veröff.: +6,4% gg Vq 4. Quartal: +4,3% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +4,3% gg Vq 2. Veröff.: +4,3% gg Vq 4. Quartal: +2,0% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 380.000 zuvor: 412.000 *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: +8,0 Punkte zuvor: +6,5 Punkte 15:00 NL/Centogene NV, HV, Amsterdam 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Clayton Chamber of Commerce *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q, Beaverton *** 22:30 US/Federal Reserve Board, Veröffentlichung der Ergebnisse des Bankenstresstests 23:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 1Q, Waterloo ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2021 00:04 ET (04:04 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.