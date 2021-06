Wetter (ots) - Eine Trennung vom vertrauten Partner ist ein schwerer Einschnitt, meist sogar schmerzlich. Gleichwohl bestehen Beziehungen immer kürzer, jeder 3. Ehestand wird geschieden. Doch was genau kommt dann? Viele frisch getrennte Menschen atmen kurz auf, da mit einer Trennung bei weitem nicht nur die Partnerschaft verfliegt, sondern ebenso die Streitigkeiten sowie die Einschränkungen, welche sich in der Partnerschaft verkörpert hatten. Das zunächst gute Gefühl von Ungebundenheit hält jedoch meist nie lang an. Denn ohne den vertrauten Lebensgefährten in der Nähe stellen sich unmittelbar Gefühle von Leere sowie Verlust ein. Sehr oft erleben kürzlich getrennte Menschen mit etwas Abstand sogar eine kleinere Rückkehr der Verliebtheit. War die Trennung wirklich unumgänglich? Hätte die Beziehung möglicherweise noch eine Chance verdient? Aber wie bekommt man den Ex-Partner zurück? (https://ex2me.de/)Trennungsschmerz ist ein normales GefühlSo eine Trennung hinterlässt generell eine Leere. Denn der alte Lebenspartner hat im Leben viel Raum gehabt, emotional, jedoch oft sogar recht praktisch. Je nachdem, wie eng die Partnerschaft war, kann es sein, dass mit der Trennung gleichfalls der engste Vertraute, der perfekte Freund oder der Partner weg ist, welcher sich um eine Vielzahl alltagspraktische Sachen gekümmert hat, vom Einkaufen bis zum gemeinsamen Einkommen. So eine Lücke zu Füllen, verspüren viele Menschen als extrem schmerzvoll. Solche negativen Gefühle von Einöde oder Überforderung zu verdrängen, führt gewiss nicht aus dem emotionalen Dilemma.Empfindungen von Verlust sollten ernst genommen und ausgetrauert werden. Da allein dadurch kann die Trennung bewältigt werden, um Freiraum für Neues zu erschaffen. Auch, wer den Ex-Partner wieder will, muss sich Zeit und Ruhe für eine Zeitspanne der Abarbeitung gönnen. Denn den früheren Lebenspartner zurückzugewinnen, bedeutet auch, mit ihm eine neue Verbindung einzugehen, ganz ohne frühere Fehler zu reproduzieren. Genau das kann nur funktionieren, sofern die alte Verbindung wie auch ihr Ende bewusst wahrgenommen und verarbeitet wurden. Wer dann trotzdem die Beziehung erneut auferstehen lassen will, hat äußerst gute Möglichkeiten, den ehemaligen Lebenspartner zurückzugewinnen.Verlorene Liebe mit Köpfchen und Herz zurück zu gewinnen sind kein Widerspruch (https://ex2me.de/)Eine zerbrochene Liebe zu kitten, gelingt nur alle Jubeljahre aus einer bedürftigen und verletzten Stellung heraus. Einen "Partnerrückführungszauber" im Web zu kaufen, spricht von Verzweiflung. Besser wäre es, die Erkenntnisse der Psychologie zu nutzen und mit Strategie an die Aufgabe heran zu gehen. Denn Planung und Romantik schließen sich nicht aus. Den Ex-Partner mit Köpfchen zurück zu gewinnen, zeugt nur von Reife und dem Verlangen nach einem besseren Neuanfang.Wer Unsicherheit ob des idealen Vorgehens verspürt, bekommt Support in Coaching-Programmen, die auf psychologischen Erkenntnissen basieren. Die EFZ-Strategie (https://ex2me.de/) ist ein Coaching-Programm, das solide und einfühlsam sagt, welche emotionalen Schritte frisch Getrennte nach der Trennung durchleben und wie es hinhauen kann, den früheren Lebensgefährten von einer Fortführung der Partnerschaft zu begeistern. Durch die Auflösung emotionaler Blockaden und eine positive Denkweise können Nutzer der EFZ-Strategie ihre Verhaltensweisen so lenken, dass sie für ihren Ex von Neuem verlockend und liebenswert erscheinen. Denn im Endeffekt waren die zustimmenden und liebevollen Gefühle ja bereits da - sie müssen nur von Neuem erweckt und animiert werden.Die vier Phasen der Trennung und des NeuanfangsDie EFZ-Strategie unterteilt 4 Phasen, die jeder Lebenspartner nach einer Trennung durchmacht. In der ersten Stufe dominieren negative Empfindungen und Gedanken, der Ex ist "ein rotes Tuch". In der neutralen Etappe sind noch negative Emotionen da, sie schwächen sich allerdings ab und initiieren die positive Phase, in der negative Gefühle und Erinnerungen sich unschädlich machen und in eine positive Grundhaltung verkehren. Als finale Phase der Zurückeroberung erfahren getrennte Lebensgefährte die Liebesphase, in der die Chance auf einen neuen Anfang gemäß des Programms bei 95% liegt. In dieser Phase ist die Ausschüttung des als "Bindungshormon" bekannten Oxytocins am größten. Derjenige der nun sein Verhalten mit der EFZ-Strategie an die Wünsche des ehemaligen Partners anpasst, hat also sehr gute Aussichten auf einen positiven Ausgang. Noch mehr Informationen gibt es hier. https://ex2me.de/Pressekontakt:Strohm & Brandt GbRTelefon 02335-8859036Email info@wachstumspartner.comOriginal-Content von: WPA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154045/4950580