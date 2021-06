Die Gewinner des Packaging Impact Design Award (Pida) Germany stehen fest. Den Pida Gold Award erhielt der Designstudent Hagen Neugebauer von der Hochschule der Medien in Stuttgart, der ebenfalls mit dem Preis "Highest Level of Innovation" ausgezeichnet wurde, für sein Verpackungskonzept für veganes italienisches Eis am Stiel. Hagen Neugebauer, der den Pida Gold Award auf nationaler Ebene gewonnen hat, qualifiziert sich automatisch für das Finale am 27. September 2021 auf der Luxe Pack in Monaco. Dort wird der internationale Gewinner gekürt. Der Sieger von Pida Germany trifft dort auf die Sieger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...