Nach dem neuerlichen Rutsch zur Wochenmitte dürfte sich der DAX am Donnerstag zunächst wieder fangen. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,4 Prozent höher auf 15.520 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf bewegte sich der DAX zwischen 15.309 und 15.675 Punkten.An der Wall Street war nach dem starken Dienstag am Vorabend trotz weiterer Rekorde in den Technologie-Indizes der Nasdaq vergleichsweise wenig los. Der US-Leitindex gab um 0,2 Prozent ...

