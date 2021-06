Das Weisse Haus teilte mit, die US-Regierung werde im Umgang mit Händlern, die Schusswaffen illegal veräussern, "Null Toleranz" walten lassen.Washington - Angesichts der zunehmenden Gewalt in den USA hat US-Präsident Joe Biden Waffenhändlern den Kampf angesagt, die die Gesetze umgehen. An ihre Adresse sagte Biden am Mittwochabend (Ortszeit) im Weissen Haus: «Wir werden dafür sorgen, dass Sie nicht Tod und Chaos auf unseren Strassen verkaufen können. Es ist ein Skandal, der beendet werden muss, und wir werden ihn beenden.

