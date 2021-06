DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Finnland und Schweden bleiben die Börsen wegen des Mittsommerfests geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen dürfte sich im Juni etwas gebessert haben. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass der Ifo-Geschäftsklimaindex auf 100,5 (Mai: 99,2) Punkte gestiegen ist. Daran dürfte vor allem der Dienstleistungssektor entscheidenden Anteil gehabt haben. Für den Index der Lagebeurteilung wird ein Anstieg auf 97,7 (95,7) Punkte erwartet und für den Index der Geschäftserwartungen ein Zuwachs auf 103,6 (102,9) Punkte. Mit dem Juni geht bereits das zweite Quartal eines konjunkturell vom "zweiten Lockdown" geprägten Jahres zu Ende. Im ersten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,8 Prozent gesunken, im zweiten dürfte es kräftig zulegen - so jedenfalls die Erwartung von Ökonomen. Allerdings ist der Start ins zweite Quartal schwach ausgefallen, wie die bisher für April veröffentlichten Daten zeigen. Im Mai dürfte sich die Lage des Dienstleistungssektors wegen der beginnenden Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen weiter verbessert haben. Für die Industrie fiel der Befund weniger positiv aus. Immer mehr Unternehmen meldeten Unterbrechungen oder sogar Stillstände in der Produktion aufgrund von Materialmangel. An dieser Situation dürfte sich im Juni nichts geändert haben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:00 DE/Siemens AG, Kapitalmarktag

10:00 DE/Auto1 Group SE, Online-HV

10:00 DE/Bauer AG, Online-HV

10:00 DE/MLP SE, Online-HV

11:00 DE/Medigene AG, Online-HV

14:00 DE/Curevac NV, Online-HV

15:00 NL/Centogene NV, HV

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q

23:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

GIEAG 1,00 EUR Knaus AG 1,50 EUR Schulte-Schlagbaum 9,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 110 zuvor: 107 - DE 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 100,5 zuvor: 99,2 Lagebeurteilung PROGNOSE: 97,7 zuvor: 95,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 103,6 zuvor: 102,9 - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Kaufprogramm PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP - US 14:30 BIP 1Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +6,4% gg Vq 2. Veröff.: +6,4% gg Vq 4. Quartal: +4,3% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +4,3% gg Vq 2. Veröff.: +4,3% gg Vq 4. Quartal: +2,0% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 380.000 zuvor: 412.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: +8,0 Punkte zuvor: +6,5 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- Dow Jones-Indikation 33.942,00 +0,12% S&P-500-Indikation 4.249,50 +0,13% Nasdaq-100-Indikation 14.306,50 +0,15% Nikkei-225 28.852,24 -0,08% Schanghai-Composite 3.562,82 -0,10% Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.456,39 -1,15 DAX-Future 15.462,00 -0,97 XDAX 15.483,73 -0,96 MDAX 33.899,81 -0,98 TecDAX 3.478,70 -0,97 EuroStoxx50 4.075,94 -1,14 Stoxx50 3.519,26 -0,88 Dow-Jones 33.874,24 -0,21 S&P-500-Index 4.241,84 -0,11 Nasdaq-Comp. 14.271,73 0,13 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,18% +15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Rücksetzer am Vortag werden die europäischen Börsen am Donnerstag wieder im Plus erwartet. Dabei war ein Abgabeüberhang in der Schlussauktion zu sehen, der nun wieder aufgeholt wird. Etwas Unterstützung kommt vom Euro, der etwas schwächer zum Dollar handelt. Ansonsten liefern die Notenbanken wie die Konjunkturdaten weiter die Impulse, an denen sich die Investoren zu orientieren versuchen. So steht am Mittag die Bank of England mit ihrer Zinsentscheidung im Fokus, die nach allgemeiner Erwartung ihre Geldpolitik bestätigen dürfte. Damit würde der Leitzins auf dem Rekordtief von 0,10 Prozent verharren und das Kaufprogramm bei dem Gesamtvolumen von 895 Milliarden Pfund. Ökonomen rechnen damit, dass sich am Leitzins der Notenbank für lange Zeit nichts ändern wird; erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 werden erste Zinserhöhungen erwartet. Am Nachmittag wird dann auf die wöchentlichen Erstanträge Arbeitslosenhilfe sowie den Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem Mai aus den USA geschaut.

Rückblick: Die Umsätze kamen deutlich zurück, so dass Marktteilnehmer von einem typischen Konsolidierungstag sprachen. Gedrückt wurden die Kurse von einem leichten Schwächeanfall des Dollar, nachdem in den USA neue Zahlen sowohl zum Immobilienmarkt als auch zur Stimmung unter den Einkaufsmanagern enttäuscht haben. Die Gewinnerseite wurde von den rohstoffnahen Aktien sowie Titeln aus dem Öl- und Gasbereich angeführt. Der Stoxx-Index der Nahrungsmittel- und Getränkehersteller konnte sich knapp behaupten. Gestützt wurde er vor allem von Pernod Ricard: Nachdem der Konzern den Ausblick erhöht hat, stieg der Kurs um 2 Prozent und markierte neue Allzeithochs. Auf der anderen Seite geriet der gesamte Luxusgüter-Sektor unter Druck. "HSBC hat sich vergleichsweise skeptisch geäußert", sagte ein Händler. Kering fielen um 3 Prozent und Hermes um 1,5 Prozent. Auch L'Oreal, LVMH und Dior standen unter Druck. Glaxo stiegen um 1 Prozent. Der Pharma-Konzern will den Bereich Consumer Healthcare abspalten und nur noch 20 Prozent selbst halten.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Im DAX gaben Munich Re 2,3 Prozent ab, nachdem die Citigroup die Aktie von einer Liste besonders aussichtsreicher Titel genommen hat. Unter den dollarsensitiven Aktien fielen VW um 2,4 Prozent, Covestro um 2,1 Prozent. Auf der anderen Seite konnten sich Adidas, Conti, Deutsche Wohnen, Vonovia und Siemens der Schwäche entziehen und schlossen wenig verändert. In der zweiten Reihe wurde ein Zukauf von Brenntag in den USA positiv gewertet. Der Kurs stieg um 0,7 Prozent auf 79,38 Euro - erneut ein Allzeithoch. Shop Apotheke fielen um weitere 4,7 Prozent. Der Kurs war schon am Dienstag unter Druck geraten mit einem Bericht, nach dem es in der Branche bei der Einführung des so genannten E-Rezepts Probleme geben soll. RTL Group und Talpa Network wollen ihre Rundfunk- und Mediengeschäfte in den Niederlanden zusammenlegen. Die RTL-Aktie fiel trotzdem um 0,4 Prozent. Dagegen zogen SGL Carbon um gut 15 Prozent an, die Aktie wurde mit Blick auf einen Chartausbruch, einen Insiderkauf und Umstrukturierungsfantasie in Internet-Foren empfohlen.

XETRA-NACHBÖRSE

Koenig & Bauer wurden bei sehr niedrigen Umsätzen 4,5 Prozent höher gestellt. Der Druckmaschinenhersteller rechnet dank Fortschritten beim Effizienzprogramm mit geringeren Einmalkosten und erwartet deswegen einen Sonderertrag. Splendid Medien hob ihre Prognose für das Konzern-EBIT im Geschäftsjahr 2021 an. Bei ebenfalls mauen Umsätzen wurden die Papiere 14 Prozent höher gestellt.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Die Nasdaq erreichte mit einem mageren Plus ein neues Rekordhoch. Der Markt blieb fixiert auf die Geldpolitik und da lieferte der Präsident der US-Notenbankfiliale von Atlanta, Raphael Bostic, ein überraschend falkenhaftes Signal. Denn er rechnet bereits kommendes Jahr mit einer Zinserhöhung - und damit früher als seine Fed-Kollegen. Seine Aussagen bremsten den Appetit auf Aktien. Angesichts der Bostic-Verlautbarungen verhinderten eher mäßige Konjunkturdaten Schlimmeres, denn diese sprachen eher für eine weiter unterstützende Geldpolitik. Für Kauflaune sorgten die Daten jedoch auch nicht. Die Titel der Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac brachen um jeweils über 30 Prozent ein. Der Supreme Court hatte Hoffnungen von Anlegern auf Ausschüttungen zunichte gemacht. Konsumenten zeigten sich bei Amazon ausgabefreudiger als Investoren: Trotz einer gelungenen Rabattaktion schloss die Aktie des Online-Händlers knapp im Minus. Das Wall Street Journal berichtete aber auch von anziehenden Gegenbewegungen. Immer mehr Marktteilnehmer und Organisationen positionierten sich gegen die Allmacht des Online-Riesens, wie es hieß. KKR & Co tendierten 1,4 Prozent fester. Das Beteiligungsunternehmen hatte angekündigt, einen Mehrheitsanteil an der nicht börsennotierten Education Perfect zu erwerben. Vizio Holding steigerte die Investitionen in ihr Software-Geschäft. Die Aktie legte 6 Prozent zu.

Die Renditen stiegen mit der Aussicht auf eine Zinswende schon im kommenden Jahr leicht an. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 2,2 Basispunkte auf 1,49 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 24, 2021 01:36 ET (05:36 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17.12 Uhr % YTD EUR/USD 1,1922 -0,04% 1,1927 1,1944 -2,4% EUR/JPY 132,20 -0,12% 132,35 132,41 +4,8% EUR/CHF 1,0962 +0,10% 1,0951 1,0956 +1,4% EUR/GBP 0,8543 +0,02% 0,8541 0,8555 -4,3% USD/JPY 110,98 -0,00% 110,98 110,86 +7,4% GBP/USD 1,3962 -0,00% 1,3962 1,3962 +2,2% USD/CNH 6,4831 +0,07% 6,4787 6,4772 -0,3% Bitcoin BTC/USD 32.511,51 -2,633 33.390,76 33.727,51 +11,9%

Der Dollar drehte mit den Bostic-Ausagen leicht ins Plus. Der Dollar-Index gewann knapp 0,1 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,15 73,08 +0,10% 0,07 +51,2% Brent/ICE 75,30 75,19 +0,15% 0,11 +46,9%

Der Preis für Rohöl verteuerte sich. Er profitierte von deutlich gesunkenen US-Vorräten, die auch heftiger als gedacht gefallen waren. Auch die US-Ölproduktion fiel niedriger aus. Dass die Gruppe Opec+ Kreisen zufolge eine Produktionserhöhung erwägt, belastete kaum.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.774,14 1.779,00 -0,27% -4,86 -6,5% Silber (Spot) 25,82 25,88 -0,21% -0,05 -2,2% Platin (Spot) 1.081,25 1.088,58 -0,67% -7,33 +1,0% Kupfer-Future 4,28 4,33 -1,07% -0,05 +21,5%

Der steigende Dollar und anziehende Marktzinsen ließen den Goldpreis im Verlauf ins Minus drehen. Im asiatischen Handel baut das Edelmetall seine Abgaben noch leicht aus.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen geht weiter zurück und liegt nun bei 6,6 (Vorwoche: 11,6).

- Die WHO hat bei der Inspektion einer Produktionsstätte des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V mehrere Probleme festgestellt. Die WHO-Inspektoren beanstandeten insbesondere Mängel bei den Daten zur Überwachung des Herstellungsprozesses und der Qualitätskontrolle des Vakzins, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten WHO-Bericht mit vorläufigen Ergebnissen hervorgeht. Dem Kreml zufolge sind die Probleme inzwischen behoben.

- Die Delta-Virusvariante könnte nach Angaben von Experten bis Ende August für 90 Prozent der Corona-Neuinfektionen in der EU verantwortlich sein.

US-NOTENBANK

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, rechnet kommendes Jahr mit einer Zinserhöhung in den USA. Die Zeit sei für die Fed bald gekommen, ihre Anleihekäufe zu reduzieren, sagte Bostic. "Angesichts der positiven Überraschungen und der jüngsten Daten habe ich meine Prognose für den ersten Zinsschritt auf Ende 2022 vorverlegt", so der Notenbanker. Er erwarte auch zwei weitere Erhöhungen des Leitzinses im Jahr 2023.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Angesichts der überraschend schnellen Erholung der Wirtschaft bereitet sich die südkoreanische Notenbank auf Zinserhöhungen für dieses Jahr vor. Er denke über die Erhöhung der Zinsen "innerhalb dieses Jahres" nach, sagte der Gouverneur der Bank of Korea, Lee Ju-yeol. Das exakte Timing und Tempo hingen aber von den wirtschaftlichen Bedingungen ab.

EUROPCAR / VW

Europcar hat eine Übernahmeofferte von Volkswagen einem Agenturbericht zufolge zurückgewiesen. Das Angebot des DAX-Konzerns bewerte die Europcar Mobility Group SA als zu niedrig, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Der Wolfsburger Konzern habe 0,44 Euro je Aktie geboten, womit Europcar mit rund 2,2 Milliarden Euro bewertet werde.

SIEMENS HEALTHINEERS

wird den am Montag vom Vorstand beschlossenen Aktienrückkauf kommende Woche Montag starten. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen eigene Aktien im Wert von maximal 170 Millionen Euro erworben werden. Die Obergrenze liege bei 6 Millionen Aktien. Das Programm laufe höchstens bis zum 28. Januar 2022.

KOENIG & BAUER

rechnet dank Fortschritten beim Effizienzprogramm mit geringeren Einmalkosten für Personalmaßnahmen und erwartet deswegen einen Sonderertrag. An den deutschen Standorten werde es für 2021 und 2022 zu keinen betriebsbedingten Kündigungen kommen. Im Endeffekt konnten auch die ursprünglich geplanten kurz- und mittelfristigen Einmalkosten für Personalmaßnahmen um rund 20 Millionen reduziert werden.

LEG IMMOBILIEN

hat eine nachhaltige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 600 Millionen Euro ausgegeben. Das Kapital soll der Finanzierung von sozialen und grünen Investitionen und Projekten dienen.

SPLENDID MEDIEN

hebt ihre Prognose für das Konzern-EBIT im Geschäftsjahr 2021 an. Der Vorstand rechnet für das laufende Geschäftsjahr nunmehr mit einem EBIT in einer Bandbreite von 2,5 bis 3,0 Millionen Euro. Bisher war lediglich ein positives EBIT auf Vorjahresniveau (2020: rund 1,6 Millionen Euro) veranschlagt worden.

CHERRY AG

hat für ihren Börsengang den endgültigen Angebotspreis auf 32 Euro je Aktie festgelegt. Der erste Handelstag für die 24.300.000 Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist laut Mitteilung für den 29. Juni angesetzt. Die Marktkapitalisierung des Herstellers von Computer-Mäusen und mechanischen Tastaturen liegt damit bei 778 Millionen Euro. Die Angebotsspanne für die Aktien lag zwischen 30 und 38 Euro.

IPO CONFLUENT

Das US-Technologieunternehmen steht vor einem fulminanten Börsendebüt am Donnerstag. Der Betreiber der gleichnamigen Event-Streaming-Plattform legte den Ausgabepreis auf 36 Dollar je Aktie und damit oberhalb der Preisspanne von 29 bis 33 Dollar fest. Damit wird das Unternehmen mit 9,1 Milliarden Dollar bewertet.

