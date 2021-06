Die aktuell längste Serie: RTL Group mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.66%) - die längste Serie dieses Jahr: DWS Group 13 Tage (Performance: 12.08%). Tagesgewinner war am Mittwoch SLM Solutions mit 6,32% auf 20,20 (304% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,98%) vor Snapchat mit 5,43% auf 66,35 (132% Vol.; 1W 10,22%) und Geely mit 5,21% auf 2,83 (91% Vol.; 1W 20,28%). Die Tagesverlierer: Vapiano mit -11,67% auf 0,27 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -23,85%), Baumot Group mit -5,66% auf 0,07 (25% Vol.; 1W -12,50%), Verbio mit -4,40% auf 43,88 (69% Vol.; 1W -1,26%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia (12667,62 Mio.), Microsoft (10355,64) und Alphabet (4980,85). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem ...

