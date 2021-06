Bei Nordex häufen sich die Erfolgsmeldungen. Am Donnerstag kann der Turbinenbauer einmal mehr einen Großauftrag vermelden. Für den Befreiungsschlag an der Börse sorgt die starke Entwicklung bislang aber nicht. Noch immer kann sich der MDAX-Titel nicht nachhaltig von der 18-Euro-Marke lösen.Nordex liefert in Brasilien 55 Turbinen des Typs N163/5.X mit einem Volumen von insgesamt 313,5 Megawatt. Zum Auftrag im Bundesstaat Rio Grande do Norte gehört auch ein Service über fünf Jahre mit mehreren Verlängerungsoptionen ...

