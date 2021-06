DJ EUREX/Bund-Future vor Ifo-Index auf Richtungssuche

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tendiert am Donnerstag im Verlauf etwas leichter, für einen klare Richtung konnte er sich bisher allerdings nicht entscheiden. Einen Impuls könnte der Ifo-Index am Vormittag liefern. Dieser sollte für Deutschland eine weitere Aufhellung der Lage anzeigen, während die Marktstrategen der DZ Bank für die bereits jetzt recht positiven Erwartungen keinen weiteren Anstieg prognostizieren.

Am Nachmittag wird dann auf die Auftragseingänge langlebiger Güter in den USA geschaut. Die stärksten Impulse dürften jedoch am Nachmittag von Seite der Zentralbanken kommen, wo sich eine Reihe von Fed-Mitgliedern äußern werden.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 2 Ticks auf 172,16 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,2 Prozent und das Tagestief bei 172,13 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.611 Kontrakte. Der Bobl-Futures gibt ebenfalls um 2 Ticks auf 134,03 Prozent nach.

June 24, 2021

