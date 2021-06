Rückblick: Der DAX befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend und bewegt sich dabei in einem steigenden Trendkanal. Abwärtskorrekturen liefen dabei kurzfristig im Bereich des 10er-EMA aus, in der Extension oft bis zum 50er-EMA. So lief die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...