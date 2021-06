Der neue Siemens-Chef Roland Busch will mit einer stärkeren Ausrichtung auf Software-Technologien das Wachstum des Münchner Konzerns beschleunigen. Der Umsatz soll vom kommenden Geschäftsjahr 2021/22 (Ende September) an jährlich um fünf bis sieben Prozent zulegen, wie Siemens auf einem Investorentag am Donnerstag ankündigte.

