Wie bereits erwartet hat sich Siemens neue Ziele für die kommenden Jahre gesetzt. Der neue Chef Roland Busch will damit ein klares Zeichen an den Kapitalmarkt setzen. Das kommt auch gut an. Im frühen Handel zählt der Industriekonzern zu den stärksten Werten im DAX.Die vergleichbaren Umsätze sollen in den kommenden drei bis fünf Jahren durchschnittlich um fünf bis sieben Prozent pro Jahr wachsen, teilte das Unternehmen am Donnerstag im Vorfeld seines Kapitalmarkttages in München mit. Zuvor hatte ...

