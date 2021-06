Der japanische Sportartikelkonzern Asics hat zu Jahresbeginn kräftig aufgedreht und die Trendwende geschafft: Um 24,8% auf 106,5 Mrd. Yen schossen die Einnahmen im Auftaktquartal hoch. So viel Umsatz hatte der Konzern seit drei Jahren nicht mehr gemacht. Schwungvolle Erholung auch bei weiteren Kennziffern. Das operative Ergebnis lag bei 14,6 Mrd. Yen, nachdem im Q1 2020 wegen des Einbruchs der Geschäfte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie noch ein Verlust von 0,8 Mrd. Yen angefallen war. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn betrug 10,4 Mrd. Yen, nach minus 0,2 Mrd. Yen ein Jahr zuvor.Vor allem in der Kernsparte Performance Running machte Asics mit starken Zahlen auf sich aufmerksam. Bei einem Umsatzanstieg um 43,5% konnte der Bereich seinen Betriebsgewinn fast verdreifachen. Regional stach mit einem währungsbereinigten Plus von 35% Europa hervor. Aber auch ...

