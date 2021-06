Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten ist es zu einer leichten Erholung gekommen, wobei sich die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen wieder der -0,20%-Marke annähert, so die Analysten der Helaba.Vergleichbare US-Renditen seien seit der FOMC-Entscheidung vor einer Woche per saldo gesunken, sodass sich die Renditedifferenz zugunsten der Eurozone entwickelt habe. Dies gelte allerdings nicht für den kurzen Laufzeitbereich. Die Renditestrukturkurve sei in den USA deutlich flacher geworden - zusammen mit den rückläufigen Inflationserwartungen. ...

