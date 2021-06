Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen empfindlichen Rücksetzer hinnehmen müssen. Der DAX bewegte sich dabei in einer Bandbreite von über 200 Punkten. Am Nachmittag ging es dann noch einmal kräftiger bergab. Am Ende lag der DAX bei 15.456 Punkten. Die Marktidee ist diesmal die Lufthansa.